DC acaba de criar um novo Superman ainda mais poderoso

O Superman é um dos super-heróis mais poderosos dos quadrinhos. No entanto, há várias versões em que os fãs discutem qual é a mais forte de todas. Uma delas é a do Reino do Amanhã, bem como há o Superman antes de Crise nas Infinitas Terras.

Ao longo de seus mais de 80 anos, o personagem recebeu diversas atualizações, versões e novos poderes. Alguns do poderes incluem a capacidade de voar, sopro congelante ou a visão de calor.

Além de ser forte fisicamente e bater de frente contra Darkseid, e aguentar investidas do raios ômega do vilão, que chega a dizimar qualquer outro, sua versão em Dark Crisis é muito mais poderosa.

Na sexta edição do evento, o Superman é libertado da prisão consumidora de energia em que Pária o colocou, e está usando a energia do Multiverso para assumir uma de suas formas muito poderosa.

A versão de Dark Crisis é muito poderosa

Na nova edição do título mensal de quadrinhos da DC, o Lanterna Verde, junto de Flash, libertam o Batman de uma dimensão escura criada por Pária (via ScreenRant).

O personagem que apareceu em Crise nas Infinitas Terras é uma das ameaças, e volta a incomodar os heróis em um momento decisivo para o Multiverso.

Mas, ao encontrarem o Superman em sua dimensão escura, os heróis ficam surpresos ao saber que Kal-El entende que caiu em uma armadilha.

O Superman revela aos heróis que estudou muito durante sua estadia preso naquele mundo escuro, que conseguiu ficar lúcido e se lembrar do que aconteceu.

Como resultado disso, o Homem de Aço se transforma em um ser poderoso, que usou alguma energia cósmica para mudar sua aparência e seus poderes.

O Escoteiro emerge das construções de energia de Pária com a Liga da Justiça, mantendo sua forma poderosa e totalmente nova para sair do lugar.

No entanto, não está claro qual o limite dos poderes do Superman em sua nova versão. Porém, a versão de Dark Crises já é uma das mais poderosas do Homem do Amanhã.

