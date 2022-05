DC agora tem seu próprio Thanos

O personagem Mongul existe nos quadrinhos da DC faz um bom tempo. Ele é um inimigo clássico do Superman, um dos principais super-heróis da cultura pop.

Em novas histórias em quadrinhos, Mongul está se tornando cada vez mais parecido com Thanos, o Titã Louco da Marvel.

Isso é bem exemplificado em Action Comics #1043, que praticamente transforma Mongul no próprio Thanos da DC.

Nesta nova história em quadrinhos, Superman descobre os segredos por trás da nova motivação de Mongul.

O objetivo do vilão está ligado à lenda de Olgrun, o primeiro e maior dos deuses cósmicos. Quando Olgrun acabou sendo consumido pela raiva e pela loucura, os Novos Deuses se levantaram para destruí-lo.

Acontece que Olgrun não foi completamente morto. Ao ser derrotado, a sua essência se espalhou por sete Aspectos Divinos.

Esses Aspectos Divinos são representados como joias coloridas, de maneira parecida com as Joias do Infinito que Thanos tanto procura.

Caso esses Aspectos Divinos sejam reunidos por alguém considerado digno, essa pessoa poderá se tornar uma divindade poderosa ao estilo do que Olgrun era.

No entanto, caso isto seja feito por alguém indigno, então Olgrun voltará com toda a sua raiva, podendo destruir todo o universo.

A nova jornada de Mongul é, de certa forma, bastante semelhante à de Thanos nos quadrinhos da Marvel.

A conexão entre esses dois personagens é até adequada, já que, nos quadrinhos, eles tiveram o mesmo co-criador: Jim Starlin.

Action Comics #1043 já está à venda nos Estados Unidos.

