DC confirma que ESSE casal nunca vai se separar

Diversos heróis da DC possuem alguém para amar, como é o caso de Superman e Lois ou Flash e Iris. No entanto, há um muito melhor e mais especial que dos dois grandes super-heróis da editora.

Os casais ainda são explorados nos diversos projetos live-action da editora, como é o caso de Clark e Lois Lane na série Superman & Lois.

Embora o Batman ache errado ter casos de romance na Liga da Justiça, ele não interfere em nenhum e os respeita. Por sua vez, um outro membro sem poderes não acha errado, e vem se envolvendo há anos com uma famosa heroína.

Mas, mesmo esses dois apaixonados, que às vezes costumam ser durões um com o outro, sabem o destino de seu romance na história.

Arqueiro Verde e Canário Negro ficarão juntos para sempre

Em Dark Crisis: Worlds Without a Justice League, Arqueiro Verde e Canário Negro acabam em uma realidade falsa criada por Pária, que é usada para drenar seus poderes (via ScreenRant).

Já dentro desse mundo estranho, Arqueiro Verde se torna o Robin Hood da DC, trabalhando ao lado de um grupo de arqueiros na floresta para ajudar os necessitados.

Enquanto isso, a Canário Negro aparece em um mundo conectado completamente diferente, onde ela é uma heroína e administra o bar, o Clube Canário.

No entanto, quando eles se encontram, ficam atraídos um pelo outro, mas não se lembram do tempo que passaram juntos no mundo real.

Mesmo em um mundo falso criado por Pária, Arqueiro Verde, no fundo, sabia que a Canário Negro era especial de alguma forma.

Uma versão futura de Oliver Queen, que acaba narrando a história, confirma que ele e a Canário Negro são almas gêmeas.

Eles sempre encontram um caminho em diversas realidades. E mesmo que tentem mantê-los separados, ambos nunca ficarão longes um do outro por muito tempo.

Por conta disso, Arqueiro Verde e Canário Negro conseguem ser o melhor casal da DC, e um dos favoritos dos fãs da editora.

