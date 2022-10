DC explica porque o Superman é o melhor herói de todos

Mesmo com o Superman ganhando diversas versões nos quadrinhos que tentam explorar um lado mais obscuro e até vilanesco do personagem, essas ideias nunca se tornaram parte permanente da personalidade do herói.

Agora, Tom Taylor, Cian Tormey e Ryairi Coleman querem fazer justamente o contrário, lembrando o mundo dos motivos de Clark Kent ser o melhor super-herói de todos os tempos, e está longe de ser apenas pelos seus poderes.

Continua depois da publicidade

A história já é um clássico, Kal-El chegou na Terra ainda bebê e foi adotado pelos Kents e criado cidade de Smallville. O garoto cresceu com a lições sobre amor e bondade de seus pais, se tornando alguém que acredita na bondade das pessoas e se dedicando a ser um símbolo de esperança para o mundo.

O Superman carregou esses valores ao seu filho com Lois Lane, Jon Kent, que sempre deu o seu melhor para seguir os passos do pai. Isso se tornou ainda mais indispensável quando os dois foram separados durante o a saga Warworld. Desde então, Jon se tornou o único Superman da Terra.

Agora na edição #16 de Superman: Filho de Kal-El, os fãs finalmente recebem o retorno de Clark Kent, e a revista faz questão de mostrar os motivos dele ser o melhor super-herói a ser desenhado em uma página de quadrinho.

Deixando claro que o que destaca Clark não são as grandes batalhas e as diversas vezes em que o personagem salvou o mundo, mas sim os pequenos momentos e atitudes que demonstram sua humanidade e seu amor por ajudar as pessoas.

O retorno de Clark Kent

A história abre com uma lembrança de Jon, ele ainda criança sofrendo com a chegada de sua super audição, o garoto está encolhido no chão e chorando, até que Clark chega voando para salvá-lo, o tomando em seus braços e aconselhando o menino, mostrando que seu filho não está passando por tudo aquilo sozinho.

Depois, a edição vai aos dias atuais, em que vemos Jon sentindo a falta dos batimentos do coração de seu pai, e Lois lembra que Clark sempre esquentava seu café com a visão de calor. Pequenos momentos que mostram como o Homem de Aço faz falta para sua família.

Por mais que tenha sido um pouco controverso na época, dar um filho para o Superman certamente foi uma decisão inteligente. Abordar o personagem como pai, deu uma gama de oportunidade de mostrar pequenos momentos que relembrem aos fãs a essência do herói.

A história mostra que, mesmo com Jon conseguindo ser o protetor da Terra, a falta de Clark ainda está presente, e não só pelos seus poderes, mas porque ele cuida daqueles que ama.

Algumas histórias da DC lidam com o herói como uma arma, que pode ser usada contra qualquer um se a história for contada assim, a nova edição mostra a essência do Superman e sua bondade.

A edição estará disponível no dia 30 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Soldeira