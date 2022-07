DC finalmente explica por que Batman não usa arma

As regras do Batman mudaram um pouco ao longo do tempo. Mas, de uns tempos para cá, duas coisas são certas: o personagem se recusa a matar e também não usa armas.

Bom, existem algumas exceções para isso. Mas em geral, essa é a filosofia do personagem. E na maior parte do tempo, ele permanece fiel a ela.

A DC ofereceu diferentes explicações para isso com o passar dos anos. A maioria dessas explicações se relaciona com a maneira com que os pais de Bruce Wayne morreram.

Uma nova explicação chega em Batman: The Knight #6, história em quadrinhos que tenta explorar a origem desse pensamento de Bruce Wayne.

No enredo, Bruce Wayne passa pela última fase de seu treinamento antes de se tornar o Batman. Isso envolve uma atividade com aquele que é descrito como o “maior atirador do mundo”.

Batman não usa armas

Bruce não gosta dessa experiência, porém. Acontece que isso faz com que o trauma de seus pais sendo assassinados a tiros volte de maneira muito vívida.

Também há algo que assusta o personagem: ele é surpreendentemente bom com tiros. Bruce comenta sobre isso enquanto pratica atirando em objetos em uma floresta.

“Eu não posso tirar uma vida. E não posso usar armas em ninguém porque, Deus me ajude… sou bom nisso”, comenta Bruce Wayne.

Batman: The Knight #6, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

