DC finalmente prova quem é o The Flash mais rápido

Com tantos personagens assumindo o manto do Flash, a discussão de quem é o mais rápido sempre foi pauta recorrente dos fãs da DC.

Barry Allen e Wally West sempre são colocados um com o outro nos debater, mas Wally ainda precisa ser testado contra o restante da família Flash. Com novos personagens como Bart Allen e Wallace West, o manto do Flash continuará passando adiante, com cada velocista demonstrando ter habilidades únicas.

A forma com que cada Flash se relaciona com a Força de Aceleração nos da uma amostra das diferentes formas com que ela afeta seus corpos e mentes. Permitindo com que, assim que se mostra pronto, cada Flash desenvolva seu próprio poder.

Impulso, que eventualmente se torna o Flash, consegue criar clones de energia e mandá-los pelo tempo e espaço. Barry Allen descobriu a Força de Aceleração, tendo um relacionamento científico com ela, melhorando sua habilidades por meio do estudo. Mas só pode haver um Flash mais rápido de todos.

Wally West é mais conhecido por sua velocidade, tendo feitos incríveis como correr mais rápido que a própria morte, representada como o Flash Negro, o tornando o Flash mais rápido entre todos os outros.

Wally West correu mais rápido que a morte

Ser mais rápido que a morte é um feito que apenas Wally West conseguiu. Em The Flash #141, ele não foi apenas capaz de ultrapassar a sua própria morte, mas também a morte de todo o Universo DC.

Derrotar o Flash Negro não é algo que qualquer velocista pode dizer que fez, especialmente o derrotando por ter ido até o fim do universo, onde a morte sequer é um conceito.

Conquistas como estas solidificam Wally como um herói extremamente poderoso, que conseguiu se tornar imune à morte com sua velocidade, sendo o Flash mais rápido de todos.

The Flash #141 foi publicado em 1998, e feito por Mark Millar, Pop Mhan, Joshua Hood, Chris Ivy, Tom McCraw e Gaspar Saladino.

Sobre o autor Gabriel Soldeira