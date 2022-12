DC finalmente revelou o caminho para o Batman quebrar sua regra

O Batman é um dos heróis da DC que possui seu código de nunca matar, assim como o Superman e aliados do próprio Cavaleiro das Trevas. No entanto, a editora revelou um caminho que pode fazer o herói finalmente quebrar sua regra.

Em Batman & The Joker: The Deadly Duo, o herói está trabalhando com o Coringa para encontrar a Arlequina e o Comissário Gordon.

Ambos foram sequestrados por alguém misterioso, e Coringa e Batman precisam descobrir quem foi, antes que algo aconteça com seus aliados.

Batman não confia no Coringa, e com razão, apesar de ter de fazer dupla com o vilão. Ele acaba deixando o Príncipe Palhaço do Crime até mesmo amarrado na Batcaverna, com fones de ouvido e uma venda nos olhos.

No entanto, o vigilante de Gotham explora um texto misterioso enviado ao Coringa para encontrá-lo na usina de reciclagem, e encontra seu teste final (via ScreenRant).

Batman enfrenta seu maior desafio

Na usina de reciclagem, o Batman viu seu maior desafio em sua frente, um lugar onde há armadilhas mortais contra duas pessoas.

William e Lisa Gray, marido e mulher, estão pendurados em um triturador industrial, e Batman deveria decidir quem viveria e morreria.

Ao descobrir que o assassino apenas matará os dois e o filho do casal, já que o Coringa não está presente, o herói se oferece para ocupar o lugar das vítimas.

O personagem tem apenas 15 minutos para decidir quem escolher, e não há tanto tempo e espaço para ele conseguir elaborar um resgate para que o casal sobreviva.

Nesse momento, Batman precisa quebrar sua regra de não matar. Ele percebe que se não matar um dos membros da família Gray, o casal e o filho irão morrer, e assim Bruce Wayne levará essa culpa para o resto da vida.

Era para o Coringa estar decidindo isso, visto que seria fácil ele matar alguma das vítimas. Porém, está nas mãos do Guardião de Gotham City decidir o destino dos personagens.

