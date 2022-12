DC prova que o Coringa pode destruir a Terra quando quiser

O Batman já enfrentou o Coringa diversas vezes e se recusou a matar o vilão em mais de uma ocasião. No entanto, isso vem como um grande risco, especialmente agora que sabemos que ele pode destruir a Terra.

Normalmente, o Coringa se concentra em simplesmente torturar o Batman e os habitantes de Gotham City. Mas enquanto seu último esquema nas páginas de Batman/Superman – World’s Finest #9 inicialmente não parece diferente, ele mostra que o Coringa é capaz de acabar com o mundo se quiser.

Batman/Superman – World’s Finest #9 (de Mark Waid e Dan Mora) mostra o Corinnga se unindo ao clássico vilão da Liga da Justiça, o Chave.

Coringa é capaz de destruição em massa

Depois que o Coringa adquire uma arma com o poder de dobrar o espaço-tempo – a dupla covarde o usa para alimentar o mais recente dispositivo mortal do Chave: uma porta dimensional gigante que canaliza o rio Gotham para o coração da cidade.

Embora Superman e Batman sejam capazes de minimizar as baixas e reverter a inundação, fica claro que essa jogada inicial foi apenas uma distração do Coringa e do verdadeiro objetivo do Chave.

Mas mesmo que isso tenha sido apenas um aperitivo para o que está por vir, essa tecnologia pode ser um verdadeiro pesadelo se o Coringa decidir tirar proveito de seu terrível potencial.

Vimos o que o Coringa faria com um rio, mas se ele fizesse o mesmo com um oceano, a perda de vidas seria incalculável. De fato, há muitas maneiras de dobrar o espaço de maneiras tão extremas para provocar eventos apocalípticos, desde adulterar as placas tectônicas da Terra até abrir um portal para o coração do Sol ou despejar material radioativo em um centro populacional.

Os fãs há muito especulam que a única razão pela qual o Coringa não usa seu brilho maligno para destruir o planeta é que ele gosta de lutar com o Batman, e este momento prova isso.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.