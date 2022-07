DC responde uma das maiores dúvidas dos fãs sobre a Mulher-Maravilha

A Mulher-Maravilha é colega de equipe do Superman e do Batman na Liga da Justiça. No entanto, existe uma diferença nela em relação aos outros personagens.

Enquanto Superman é Clark Kent e Batman é Bruce Wayne, a Mulher-Maravilha também é Diana Prince, mas ela nunca foi muito ligada a uma identidade secreta.

Na verdade, Diana Prince representa muito pouco para a Mulher-Maravilha, em comparação com o que Clark Kent é para o Superman e Bruce Wayne é para o Batman.

Qual é o motivo disso? Por muito tempo, isso permaneceu como uma grande dúvida dos fãs da DC. No entanto, a história em quadrinhos Supergirl #34 trouxe uma resposta.

No enredo, quando a Supergirl começa a apresentar um comportamento imprudente, Superman sugere que ela passe mais tempo como a sua identidade secreta.

Isso, em sua perspectiva, ajuda a aliviar a rotina de ser um super-herói. No entanto, quando Supergirl pede um conselho para a Mulher-Maravilha, o que ela sugere é totalmente o oposto.

Por que a Mulher-Maravilha evita uma identidade secreta

Na opinião da personagem, identidades secretas são problemáticas porque elas podem fazer com que os super-heróis fiquem “vulneráveis”.

É por este motivo que ela escolhe passar praticamente todo o seu tempo como Mulher-Maravilha, e não como Diana Prince.

Uma identidade secreta adiciona um toque pessoal à história de um super-herói. No entanto, a perspectiva da Mulher-Maravilha também é bastante compreensível.

Supergirl #34, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.