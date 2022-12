DC revela destino trágico da Liga da Justiça

A Liga da Justiça é a maior equipe de heróis da DC, contando com Superman, Batman e Mulher-Maravilha como líderes. No entanto, eles tiveram um destino trágico nos quadrinhos.

Na sétima edição de Dark Crisis on Infinite Earths, a Liga da Justiça está retornando ao túmulo depois que eles foram mortos por Pária.

Continua depois da publicidade

No entanto, o Arqueiro Verde é o único membro desaparecido, embora o Batman e Asa Noturna devam procurá-lo em breve.

Dick Grayson foi a peça fundamental para derrotar o Exterminador corrompido e auxiliado os heróis na longa batalha pelo universo.

Com os heróis mais velhos mortos, Batman quer que Asa Noturna descubra quem deve ocupar seu lugar como membro na Liga da Justiça (via ScreenRant).

Como visto em Dark Crisis on Infinite Earths # 7 de Joshua Williamson e Daniel Sampere, o capítulo final apresenta a Liga da Justiça original tendo retornado do túmulo depois que eles foram efetivamente mortos por Pariah. No entanto, o Arqueiro Verde é o único Leaguer que ainda está perdido. Dito isto, a estabilização das Infinitas Terras devolvidas e a derrota do Exterminador corrompido foi tudo graças ao Asa Noturna de Dick Grayson, provando que todos os heróis podem caminhar juntos como um legado unido, combatendo a ideia de que os heróis mais velhos são de alguma forma mais heróicos. Reconhecendo essa verdade, o conceito da Liga da Justiça está oficialmente morto e Batman quer que Grayson ajude a descobrir o que deve ocupar seu lugar.

Quem será o novo líder da Liga da Justiça?

Entre tantos personagens, exceto o Batman, que deve fazer parte apenas como mentor, apenas o Asa Noturna tem uma capacidade maior de liderança.

A nova Liga da Justiça já foi conhecida, tendo Jon Kent como Superman, Yara Flor como Mulher-Maravilha, entre outros, como foi vista no Future State.

No entanto, na história de Dark Crisis, Superman, a Supergirl, Aquaman, Doutora Luz, o Robin Damian Wayne, Frankenstein, Nevasca, Arlequina, Gladiador Dourado e os dois Besouros Azuis fizeram parte da equipe.

Possivelmente, o Asa Noturna possa reunir alguns desses membros para formar uma nova equipe, mentoreada pelo Batman.

Mas, ainda não se sabe qual será o futuro dos heróis originais nas próximas histórias da DC, e se algum dia eles poderão retornar.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.