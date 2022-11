DC revela o motivo da principal regra do Batman

O Batman é um dos grandes heróis da DC, e também um dos líderes da Liga da Justiça, possivelmente sendo o mais sensato ao reconhecer que a equipe possui um grande poder.

Ele possui planos contra todos os heróis, exceto para o Arqueiro Verde, o que o deixa vulnerável, visto que Oliver Queen é muito habilidoso com seu arco.

Apesar disso, o Cavaleiro das Trevas, além de possuir planos contra seus aliados, também tem uma regra que o diferencia de alguns outros personagens nos quadrinhos.

A DC finalmente revelou o motivo do Cruzado Encapuzado possuir essa regra na edição 127 de Batman, só que com uma outra personalidade do herói.

O Batman nunca vai matar

O Batman de Zur-En-Arrh acabou criando o Failsafe, o androide que está assolando a Liga da Justiça e derrotando seus mais poderosos membros (via ScreenRant).

O Failsafe está programado justamente para derrotar o Batman, caso algum dia o herói decida matar pela primeira vez algum de seus inimigos.

É provável que Bruce nem soubesse da presença do Failsafe anteriormente, mas quando o Pinguim é morto e o Batman original está na cena do crime, ele ativa o plano de ataque do androide.

Batman conhece a personalide de Zur-En-Arrh, alguém violento e desequilibrado, que pode assumir o controle caso Bruce Wayne não estiver presente.

Apesar disso, ele não quebraria sua principal regra, que é não matar, seja qualquer um, aliado que está sendo controlado mentalmente, ou um vilão.

Por possuir um plano de contingência para vários heróis, Bruce tem um para si mesmo, o que parecia que Zur-En-Arrh não sabia.

Um homem com bases secretas espalhadas pelo mundo, não conseguiu esconder para sempre seus planos, com Ra’s al Ghul conseguindo dominá-los e colocá-los em prática na história Liga da Justiça: Torre de Babel.

Mesmo que o Batman seja um herói que não mata, e possivelmente nunca irá matar, caso isso um dia pudesse acontecer, ele teria um plano para derrotar a si mesmo.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.