DC revela o que acontece quando Batman perde a sua fortuna

Batman sustenta a sua vida de super-herói com a sua grande fortuna. Mas, o que acontece quando ele a perde?

Já faz algum tempo que Bruce Wayne não é mais tão rico quanto antes. Em Batman #125, nova história em quadrinhos da DC, isso ainda está trazendo consequências para a sua vida.

Continua depois da publicidade

Sem toda a sua riqueza, o status de Bruce Wayne muda em Gotham. As pessoas não o enxergam mais da mesma maneira.

Como consequência disso, o ex-bilionário é praticamente esquecido. Ele ainda encontra recursos para continuar atuando como Batman, e isso quer dizer mais tempo com o manto.

Mas também existem consequências para o personagem como Batman. Com menos tempo como Bruce Wayne, ele se torna muito mais duro e amargurado como Batman.

Embora Bruce Wayne seja como uma “máscara” para ele, também é o que ajuda a manter o que resta da sua humanidade.

Quando isso não acontece, Batman se compromete totalmente com o combate contra o crime, o que causa um desequilíbrio.

Naturalmente, isso traz efeitos negativos para o personagem. Também interfere na maneira com que ele se relaciona com os outros ao seu redor.

Ideia parecida aconteceu no cinema

Curiosamente, uma ideia semelhante se desenrolou em Batman, longa-metragem estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne.

Nessa versão, embora o personagem ainda tenha a sua fortuna, ele é um indivíduo recluso e que dá pouco valor para a riqueza e até mesmo o legado de sua família.

Com praticamente nenhuma vida social como Bruce Wayne, ele passa a maior parte do seu tempo como Batman ou cuidando de coisas relacionadas à sua vida de vigilante.

Assim como nos quadrinhos, isso também impacta negativamente o super-herói. Mas com o passar do enredo, ele percebe o erro em sua abordagem e promete mudar a forma com que atua em Gotham.

Batman #125, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.