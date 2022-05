DC revela segredo envolvendo Batman e Superman

A DC revelou, em Superman: Son of Kal-El #11, um segredo envolvendo Batman e Superman, os seus dois personagens mais icônicos.

Nessa história em quadrinhos, Batman conversa com Jonathan Kent, o pai adotivo do Superman. Ele revela que era um grande amigo de Alfred, o mordomo do Batman.

Alfred não está mais vivo nesse momento das histórias em quadrinhos, já que morreu pelas mãos de Bane em Batman #77.

Jonathan Kent conta para o Batman: “Conversávamos quase toda semana. Alfred era uma das pessoas em quem podíamos confiar.”

“Martha e eu éramos o mesmo para ele. Eu sinto falta dele. Ele era um grande homem e ele te amava muito.”

Jonathan Kent e Alfred eram grandes amigos

Nem mesmo o Batman sabia disso. Enquanto muitos pensam que Alfred pode ser só o mordomo de Bruce Wayne, ele também serve como uma importante figura paterna para o personagem, assim como é o caso de Jonathan Kent para o Superman.

Portanto, é curioso que esses dois personagens tivessem uma ligação. Uma ideia bacana dos quadrinhos.

Superman: Son of Kal-El #11, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.