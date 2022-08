DC revela um novo personagem mais rico que o Batman

Há um novo ricaço na DC, e ele chegou a superar Bruce Wayne, o Batman, por bilhões de dólares.

Com a era bilionária de Wayne chegando ao fim em Gotham, sobrou Lex Luthor, uma das grandes mentes da DC, ser o grande bilionário, mas em Metropolis (via CBR).

Mas, agora, Luthor tem companhia, e não é nada boa. Dick Gryason, o Asa Noturna, tem muito mais dinheiro do que Wayne, após o Príncipe de Gotham ser taxado como milionário.

Graças ao evento de Guerra do Coringa, Bruce Wayne acabou perdendo muito dinheiro por conta do vilão e do governo dos Estados Unidos. O líder das Empresas Wayne ainda teve de abandonar sua posição no conselho.

Todo o dinheiro que Grayson herdou é proveniente de Alfred Pennyworth, que morreu em Cidade de Bane, arco de 2019. Alfred deixou Dick como guardião legal de suas posses.

Um novo ricaço na DC

Tom Taylor, escritor dos quadrinhos do Asa Noturna, confirmou a informação, revelando que Dick não planeja ficar com todo o dinheiro herdado de Alfred.

“Cem por cento”, respondeu Taylor. “Tipo, por bilhões. Bruce agora é apenas um humilde milionário. Asa Noturna é um bilionário. A diferença, eu acho, é que Asa Noturna não está planejando ficar com nada disso. Ele está dando cada centavo.”

Dick Grayson está criando novas fundações e infraestrutura para ajudar aqueles que mais precisam com a fortuna do velho mordomo.

Em Blüdhaven, Asa Noturna tenta limpar a cidade infestada por gangues e outras situações ilegais do prefeito Zucco. A Batgirl vem o auxiliando o herói.

A próxima edição de Asa Noturna será lançada em 16 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.