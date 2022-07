DC tem novo casal muito esperado pelos fãs

Finalmente, a DC revelou um novo casal muito aguardado pelos fãs de quadrinhos.

Na edição 93 de Asa Noturna, o herói titular que vem remodelando a cidade de Blüdhaven, usando a fortuna de Alfred Pennyworth, declarou seu amor.

Normalmente, quando era dos Titãs, o herói tinha um relacionamento com Estelar. Porém, nos últimos anos, ele e Barbara Gordon, a Batgirl, possuem um grande vínculo.

Em certo painel no quadrinho, Dick acaba dizendo para Barbara que a ama, e em seguida, ambos fazem cara de assustados.

Tanto Asa Noturna quanto Batgirl não esperavam que isso fosse acontecer tão rápido. A frase indica que eles possam assumir um relacionamento como um casal legítimo no Universo DC, mas em edições posteriores.

Asa Noturna é escrito por Tom Taylor

A fase do Asa Noturna nos quadrinhos tem o roteiro de Tom Taylor, com arte de Bruno Redondo. A dupla está desde março de 2021 no título mensal do herói.

Após a morte de Alfred pelas mãos de Bane no evento Cidade de Bane, Dick Grayson está criando novas fundações e infraestrutura para ajudar aqueles que mais precisam com a fortuna do velho mordomo.

Em Blüdhaven, Asa Noturna tenta limpar a cidade infestada por gangues e outras situações ilegais do prefeito Zucco. O herói ainda possui um filme sendo desenvolvido pela Warner Bros.

A próxima edição de Asa Noturna será lançada em 19 de julho.

