DC transforma o Batman no Diabo – literalmente

O Batman já teve inúmeras versões e abordagens ao longo dos anos nos quadrinhos da DC. Mas não é todo dia que ele é transformado, literalmente, no diabo.

As tempestades de Lázaro trouxeram uma série de mudanças inesperadas para o Universo DC. No entanto, Lazarus Planet: Omega #1 terminou com uma última alteração em um grande herói.

Continua depois da publicidade

Enquanto todos estavam lutando para parar as tempestades, Batman foi possuído pelo Diabo Nezha, e o evento terminou com um cliffhanger mostrando que o Cavaleiro das Trevas ainda estava sob seu controle.

Além de ser uma maneira inesperada de resolver a série, também é uma perspectiva aterrorizante. As pessoas já tentaram fazer lavagem cerebral em Batman antes, mas isso prova que Nezha não apenas dominou completamente a mente de Batman, mas pode até usar o corpo de seu antigo inimigo para atacar seu filho, Damian Wayne.

Antes do início do evento, Batman foi gravemente ferido e quase morreu durante sua luta contra o Diabo Nezha enquanto tentava salvar seu filho.

Batman é possuído

Ao usarem o poder de Nezha para curarem o Batman, ele acabou ficando ligado ao demônio, que transferiu sua força vital para o Cavaleiro das Trevas. Ele se agarrou a ele como um parasita e o transformou em uma criatura demoníaca que ele poderia controlar.

O ato pareceu restaurar o poder de Nezha, já que ele acabou com vários heróis poderosos pouco depois, e manteve sua inteligência, então ele foi capaz de enganar até mesmo alguém tão perspicaz quanto Damian Wayne.

Pior ainda, ele manipulou os eventos para que ele fosse deixado sozinho com Robin, deixando-o em posição de prejudicar o jovem.

Desta vez, em vez de Robin ser possuído, é Batman que caiu nas garras de Nezha. E Damian Wayne agora tem que salvar seu pai.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.