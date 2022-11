Deadpool ganha novo visual nojento e fica ainda mais mortal

Deadpool ganhou bastante popularidade após a estreia dos filmes com Ryan Reynolds. Agora, o personagem ganhou um novo e nojento visual, que o torna ainda mais mortal.

Deadpool passou por inúmeras encarnações ao longo dos anos. Devido ao seu intenso fator de cura que permite que ele se recupere de qualquer ferimento como se não fosse nada, ele acabou adotando diferentes formas.

Algumas de suas formas mais notáveis ​​incluíram uma cabeça de Deadpool zumbi decapitada, um Deadpool malvado composto de partes do corpo que ele perdeu ao longo dos anos e até mesmo um momento em que ele se tornou o avatar da Morte, Deathpool .

No entanto, nenhuma dessas formas se compara ao que está acontecendo com o mercenário em sua mais nova história em quadrinhos.

A primeira edição de Deadpool foi oficialmente concluída com o mercenário se tornando oficialmente o novo anfitrião do simbionte assassino Carnificina, misturado com um pouco de Cletus Kasady para manter as coisas equilibradas.

A fusão ocorre de forma similar ao que vemos em Alien, quando a mão com garras de Carnage sai do peito de Deadpool.

Isso indica que Carnificina vai desempenhar um papel importante nesta nova história de Deadpool, e a arte oficial da próxima edição prova isso.

Novo visual de Deadpool

Deadpool #3 de Alyssa Wong e Martin Coccolo apresenta arte de capa que retrata Deadpool e o simbionte Carnificina aparentemente em conjunto.

Embora Carnificina não tenha englobado completamente seu corpo, seus braços estão sendo usados ​​como um conjunto extra de membros.

O que é ainda mais assustador é que Deadpool forneceu ao simbionte suas próprias katanas, tornando o mercenário ainda mais mortal.

O roteiro de Deadpool 3 está sendo desenvolvido pelas irmãs Molyneux. Ryan Reynolds também está colaborando no desenvolvimento, e Shawn Levy assume a direção do projeto.

