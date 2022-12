Detalhe sobre poder de Superman torna ele muito mais poderoso que o Capitão Pátria

O Superman é um dos heróis mais poderosos dos quadrinhos da DC, e o Capitão Pátria, sua contraparte, é o mais poderoso do universo em The Boys. No entanto, um detalhe sobre o poder do Homem de Aço torna ele muito mais poderoso do que o Capitão Pátria.

Durante a primeira temporada de The Boys, ainda no quarto episódio, um avião é sequestrado por alguns terroristas fortemente armados.

Capitão Pátria e a Rainha Maeve são encarregados de salvar o avião e todas as pessoas que há nele, mas Pátria avisa que ele se despedaçaria caso fosse tentar carregá-lo.

Por conta disso, o Capitão Pátria carrega Maeve para fora, enquanto vê o avião cair no mar, matando todos os passageiros.

No entanto, o Superman mostra que sua contraparte maligna está errada, e seu poder escondido revela como o avião poderia ser salvo (via ScreenRant).

O Superman possui uma aura telecinética em tudo que toca

Embora o Capitão Pátria tenha rejeitado a ideia de levar vários passageiros, o que daria 123 viagens, ele tem um argumento que faz sentido, pois os humanos não iriam suportar sua velocidade.

No entanto, o Superman salva facilmente qualquer avião ou helicóptero com facilidade. Como mostrado em Superman: O Filme, enquanto ele segura Lois Lane, ele salva um helicóptero com uma das mãos e pelo trem de pouso de esqui.

Também em Superman: O Retorno, o herói consegue salvar um avião tão maior quanto o que o Capitão Pátria não salvou em The Boys. Na cena em questão, ele fica na frente da cabine de comando, e consegue impedir que a queda deixe o avião mais veloz, e assim o faz pousar.

Nos quadrinhos, os cientistas do Projeto Cadmus, explicou como o Superman poderia pegar objetos e pessoas com segurança após caírem. Simplesmente, seus poderes eram baseados em uma aura telecinética que se estendia a qualquer coisa que ele tocasse.

A telecinese do Superman consegue fazer com que ele não quebre coisas no ar, ou mesmo mate pessoas, diferentemente do Capitão Pátria, que não conseguiria fazer isso.

