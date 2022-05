Dragon Ball Super revela a arma secreta mais poderosa de Goku

Enquanto Dragon Ball Super não ganha um novo anime, a saga continua no mangá. Em um dos capítulos da obra de Akira Toriyama e Toyotarou, a arma secreta de Goku é revelada.

No capítulo 12 do mangá, conforme o ScreenRant, os guerreiros Z estão em um torneio do multiverso e Goku é colocado para lutar contra Hit, um ser bastante poderoso.

Durante a luta, Goku começa a conversar casualmente com o oponente e, para a surpresa do Supremo Senhor Kaioh do outro Universo, Hit também fala, sendo que geralmente não abre a boca.

Nesse momento, o velho Kaioh do Universo de Goku diz: “Essa é apenas outra das misteriosas qualidades de Son Goku”.

De fato, embora tenha intenções puras, Goku conversa com os inimigos e acaba fazendo eles abaixarem a guarda ocasionalmente, além de permitir que ele conheça mais sobre o oponente, abrindo espaço para outras estratégias.

O mangá de Dragon Ball Super continua a ser lançado no Japão. Veja a página da revista, abaixo.