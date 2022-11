É oficial: Nick Fury é o novo Capitão América da Marvel

O Capitão América é um dos principais heróis da Marvel, bem como o primeiro Vingador. Sendo um dos fundadores dos Vingadores, Steve Rogers é respeitado internacionalmente.

É claro que o personagem passou por momentos sombrios em sua carreira, tendo se envolvido com a HIDRA, ou mesmo ajudando no atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro.

Alguns já passaram pelo manto de Capitão América além de Steve Rogers, sendo Sam Wilson o mais conhecido dentre os substitutos.

No entanto, agora a situação ficou bem diferente, e Nick Fury acabou assumindo o manto de Capitão América de uma forma muito inesperada (via ScreenRant).

O Multiverso está entrando em colapso

Na edição 11 de Avengers Forever, Fury é o Capitão América de um universo alternativo, e que luta contra Norman Osborn e a tropa de Duendes.

Os soldados de Osborn se aproxima do herói, mas quando ele parece encurralado, Homem-Formiga e o Motoqueiro Fantasma aparecem para ajudá-lo,

Os Vingadores dessa linha alternativa sabem que as coisas estão ficando cada vez mais perigosas, e revelam ao Capitão América que a batalha final vai começar.

Todos estão unidos, desde o Pantera Negra até Thor, para uma resistência final contra os Mestres do Mal do Multiverso.

“A maior coleção de Vingadores já vista foi reunida em todo o Multiverso, representando cada um dos pilares centrais das infinitas encarnações do grupo”, diz a sinopse.

“Mas para uma figura central, não há outras variantes a serem encontradas em qualquer lugar da criação. Robbie Reyes é um Motoqueiro Fantasma diferente de qualquer outro. E agora, finalmente, sua forma final deve ser liberada. Agora surge o All-Rider”, conclui a sinopse.

Considerando o número de variantes que a Marvel introduziu nos últimos anos, não é surpresa ver Nick Fury portando o escudo do Capitão América.

No panteão de heróis que já vestiram o manto, Nick Fury já se tornou um dos mais louváveis e dignos de estar com o escudo em mãos e lutar pela justiça.

