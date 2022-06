Escritor da Marvel ameaça matar Homem de Ferro também nos quadrinhos

O escritor Christopher Cantwell, da Marvel, ameaçou que iria matar o Homem de Ferro também nos quadrinhos, repetindo o acontecimento de Vingadores: Ultimato.

Em um tuíte (via Screen Rant), o escritor quis praticar um ato de vingança após um fã ter intimidado seu filho na pré-escola, depois de saber que ele foi empurrado por um colega do topo do escorregador.

“Uma criança na pré-escola do meu filho se gabou de ler Marvel Comics, mas ele também empurrou meu filho do topo do escorregador, então eu disse ao meu filho para dizer a ele que se isso acontecer novamente, eu vou matar o Homem de Ferro na próxima edição e farei com que ele diga enquanto está morrendo: ‘Isso é por causa de Ryan'”, escreveu o quadrinista.

É claro que tudo não passa de uma brincadeira do escritor. Ele acrescentou que ele não tem o poder de matar um personagem sem a permissão da Marvel Comics. Apesar disso, no cinema, o personagem morreu, e Doutor Estranho 2 conseguiu tornar sua morte ainda pior.

A série em quadrinhos, além de ser escrita por Cantwell, conta com os artistas Cafu e Angel Unzueta na equipe criativa.

