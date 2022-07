ESSA é a pior coisa que o Homem-Aranha já fez, segundo fãs da Marvel

O Homem-Aranha é um dos heróis mais queridos da Marvel, grande parte disso vem em razão da forma como o leitor pode se relacionar com as histórias do herói. Mas há um ato em específico feito por Peter Parker, que os fãs acreditam ter sido o pior.

Por meio de um tópico no Reddit (via Looper) , os fãs do Homem-Aranha começaram a debater as piores coisas que Peter Parker já fez ao longo dos anos.

O usuário u/hhh20012 iniciou a conversa listando as cinco principais decisões ruins do Homem-Aranha. Listado no topo estava “Abrir mão de seu casamento”.

Isso é em referência à série de quatro edições da Marvel Comics intitulada Homem-Aranha: Um Dia a Mais. A trama acompanha Peter após os eventos de Guerra Civil, depois que ele revelou sua identidade ao mundo como Homem-Aranha.

Isso causa problemas para Peter, levando a tia May a ser baleada. Depois de procurar a ajuda de heróis e vilões para salvá-la, Peter faz um acordo sinistro com Mephisto.

Para salvar May, Mephisto quer acabar com o casamento de Peter e Mary Jane e qualquer lembrança que as pessoas têm dele. Depois de um dia para tomar sua decisão, Mary Jane e Peter aceitam.

História polêmica

Não apenas a história em quadrinhos é notoriamente desaprovada pelos fãs , mas até autores respeitados como Ta-Nehisi Coates explicaram o desserviço que ela faz para Peter Parker em um artigo de 2015 para o The Atlantic.

Coates escreveu: Um Dia a Mais parece uma anulação do que tinha sido um de seus esforços mais involuntariamente ousados ​​- a tentativa de permitir que um super-herói crescesse, fosse mais do que Peter Pan, confrontasse o mundo trágico como era, para imaginar a vida além do que deveria ter sido”.

Nesta matéria, ele expressou sua crença de que a Marvel não permitiu que Peter enfrentasse crescimento e perda.

Curiosamente, essa HQ polêmica inspirou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que muito agradou os fãs e tornou-se um sucesso de bilheteria.

O Homem-Aranha deve ganhar outra trilogia de filmes, mas não há previsões de lançamento.

