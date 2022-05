Flash tem novo – e ridículo – apelido na DC

O Flash já teve alguns apelidos diferentes nos quadrinhos da DC, com “Velocista Escarlate” sendo o principal deles.

Mas, você saberia associar o nome “Flush Man” ao Flash? Bom… é um caso complicado, com uma curiosa história por trás.

Em The Flash #781, o Flash recebe um novo apelido de um jovem com uma camisa de futebol da Argentina: “Flush Man.”

O veloz… Flush Man

Pode parecer um apelido ridículo, mas a verdade é que ele não é tão novo assim. Nessa nova história em quadrinhos, “Flush Man” é uma referência para o nome que o Flash já teve na Argentina.

Sim, o Flash já foi conhecido como “Flush Man” na Argentina. Parece que, quando as histórias em quadrinhos do personagem começaram a chegar no país, a DC enfrentou uma disputa de marca registrada envolvendo o nome do Flash.

Então, como eles não podiam usar “Flash”, o nome mudou para “Flush Man”. Foi apenas por um tempo, no entanto, já que hoje em dia os argentinos também conhecem o Flash como… apenas Flash.

The Flash #781 já está à venda nos Estados Unidos.