Fusão de Majin Buu e Venom é o crossover que você não sabia que precisava

Majin Buu e Venom são dois personagens extremamente icônicos e até compartilham algumas características similares, como o fato de transitarem entre vilania e heroísmo, além da natureza elástica (gosmenta?) dos dois. Mas uma fusão entre eles não é algo que costumamos ver todos os dias.

Majin Buu surgiu no arco que seria o último de Dragon Ball no mangá (bem antes de Dragon Ball Super). O vilão foi a maior ameaça enfrentada por Goku e companhia até esse ponto e quase custou a vida de todos os guerreiros da Terra.

Já o Venom também demorou a aparecer nos quadrinhos. Ele deu as caras pela primeira vez na edição 299 (na última página) de The Amazing Spider-Man. Desde então, ele se estabeleceu como um dos maiores vilões do Homem-Aranha.

Mais recentemente, a Marvel mudou o personagem, transformando-o em herói, embora ele ainda apareça como vilão ocasionalmente em outras mídias, ou histórias separadas nos quadrinhos.

A fusão entre esses dois ícones foi imaginada por um fã, que publicou sua arte no Reddit.

Marvel x Dragon Ball

O usuário u/2FreshTTV é consistente em compartilhar conteúdo que os fãs simplesmente não encontram em nenhum outro lugar, especialmente quando se trata de mixagem personagens de várias franquias diferentes juntos.

Essa fanart de Majin Buu x Venom impressiona em um nível de talento, mas também dá aos fãs um gostinho de como os dois personagens podem ser mais poderosos quando unidos.

Desenhado em tons levemente saturados de rosa, preto e vermelho, o artista mostra Majin Buu em estado de pura raiva com a boca aberta e posando de uma maneira que parece mostrá-lo se fortalecendo.

Gritando para o céu enquanto a massa alienígena pegajosa de Venom envolve Buu com seus tentáculos pretos (e até mesmo sua língua), u/2FreshTTV ilustra esse vilão de Dragon Ball menos parecendo que ele foi dominado contra sua vontade, e mais como se ele de alguma forma convenceu o simbionte a dar a ele o controle dos poderes.

Infelizmente, esse é um crossover que não devemos ver acontecer de forma especial, mas até lá temos artes de fãs para nos contentar.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.