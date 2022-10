Galactus já acabou com Thanos com um insulto

Poucos vilões da Marvel são mais poderosos que Thanos e Galactus, mas a maior vitória do Devorador de Mundos sobre o Titã Louco não veio de uma batalha, mas sim com um ótimo insulto.

Em Guerra Infinita #6 do universo Marvel, Thanos e Galactus se uniram aos heróis da Terra para tentar dar fim ao vilão Magus. Porém, o Titã começa a questionar demais os métodos de Galactus, irritando o Devorador de Mundos até ser calado por um insulto.

No quadrinho, os heróis estão congelados na sala de troféus de Magus, mas Thanos os reanima e o grupo consegue refúgio na nave de Galactus. Quando eles começam a discutir um plano de ação, a briga começa.

Thanos interrompe Galactus para lembrar que eles só conseguiram se livrar de Magus por pouco tempo e já recebe um “Calado tolo”, até que questionado novamente sendo relembrando que as chances de vitória são poucas.

O Devorador de mundos então, questiona se o Titã louco tem algum plano de ação melhor, quando a resposta é não, Galactus completa: “Então deixe o silêncio reinar.”

Podia ter ficado quieto… Os vários níveis da ofensa de Galactus

Galactus não apenas insultou Thanos o chamando de “irritante” e “tolo”, mas o que deve ter doído mais foi essas ofensas terem acontecido na frente de vários dos maiores heróis do universo.

O Devorador de Planetas lidou com o Titã como uma pessoa inferior, o diminuindo na frente de uma platéia de heróis. Thanos com certeza se sentiu envergonhado.

Mesmo tendo objetivos parecidos de equilibrio do universo, a dupla de vilões cósmicos já batalhou pela dominação do universo Marvel em diversas ocasiões. Mas, mesmo assim, as palavras duras de Galactus foram a maior derrota do Titã Louco.

Thanos foi colocado em seu lugar, o que é muito raro de conseguir, até mesmo para outro vilão absurdamente poderoso.

