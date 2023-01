Galactus se torna o novo Motoqueiro Fantasma da Marvel

O Motoqueiro Fantasma já teve muitas versões ao longo dos anos na Marvel. Mas não é todo dia que vemos Galactus, o Devorador de Mundos, como essa entidade.

O vilão Sr. Sinistro vem planejando o evento Pecados de Sinistro há anos, desde antes da atual Era dos X-Men começar. Tendo adquirido a capacidade de reiniciar a linha do tempo à vontade com o conhecimento do “futuro”, Sinistro está pronto para assumir controle do Universo Marvel.

Pecados de Sinistro se desenrolará ao longo de 1000 anos, mostrando os planos do vilão por 10, 100 e 1000 anos no futuro. Em uma prévia exclusiva compartilhada pela AIPT, parece que no ano 1000, a entidade aterrorizante Galactus terá sido transformada em um Espírito cósmico de Vingança.

Um Galactus diferente

Nightcrawlers, escrito por Si Spurrier com arte de Alessandro Vitti, é uma minissérie de 3 edições, que seguirá “Wagnerine”, um mutante quimera criado por Sinistro combinando o DNA mutante e as habilidades de Noturno e Wolverine de Laura Kinney.

Prévias das três edições revelaram que Wagnerine liderará uma equipe de híbridos de Noturno e outro mutante poderoso. No entanto, parece que a Mother Righteous, um misterioso ser astral divino da Legião X, está tentando acabar com a lavagem cerebral sofrida por esse grupo para se juntar a uma luta contra Sinistro, que é onde Galactus poderia entrar.

“OUÇA A MÃE! Agora que sabemos quem ela realmente é, é hora de provar as horríveis ambições à espreita no coração de Mother Righteous… A galáxia queima… As peças estão no lugar… O Sistema de Tempestade enfurece… Os NIGHTKIN dão um último salto letal… e o GRANDE DEVORADOR anseia apenas por vingança. O experimento acabou. O laboratório cósmico está em chamas. Finalmente, a Galáxia Sinistra sentirá a ira de uma mãe seriamente maligna”, diz a sinopse da HQ.

Nightcrawlers #3 chega às lojas em 19 de abril de 2023, nos EUA.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.