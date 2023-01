Galactus tem uma filha e ela quer devorar o martelo do Thor

Nem todo fã da Marvel sabe, mas Galactus, o Devorador de Mundos, tem uma filha. Recentes quadrinhos da editora revelaram que ela quer devorar o martelo do Thor.

A filha de Galactus, Galacta (Gali), não tem uma extensa história no Universo Marvel, fazendo apenas duas aparições não-canônicas nas páginas da Marvel Comics, apesar de seus grandes poderes cósmicos.

Enquanto Gali possui poderes semelhantes aos de seu pai, mas em menor escala, ela também tem sua fome cósmica.

Em vez de se alimentar de planetas inteiros em nome do equilíbrio cósmico, Gali se alimentou de organismos cósmicos que não eram nativos da Terra – tornando-a o verdadeiro oposto de seu pai no Universo Marvel.

No entanto, quando Gali estava desesperada para alimentar sua fome, ela considerou comer uma das maiores armas da Marvel: Mjolnir.

Fome insaciável de Gali

Em Galacta: Daughter of Galactus #1 de Adam Warren, Hector Sevilla Lujan e Simon Bowland da Marvel Comics, a busca de Gali para alimentar sua fome a leva a encontrar Thor, e ela imediatamente toma nota de seu martelo, Mjolnir.

Ela considera devorar o martelo para saciar seu apetite, mas, apesar de estar intrigada com a possibilidade, Gali decide não comer o Mjolnir.

Há pouca dúvida de que o Mjolnir é uma das armas mais poderosas do Universo Marvel, já que o martelo encantado de Thor permite que ele atinja todo o seu potencial como o Deus do Trovão. No entanto, não é realmente a arma mais poderosa da Marvel. A existência da Manopla do Infinito é prova disso.

Galacta: Daughter of Galactus #1 está à venda, nos EUA.

