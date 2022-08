Gigantesco mistério de One Piece finalmente será resolvido

Um gigantesco mistério de One Piece está para ser resolvido. Ou, pelo menos, pode começar a ser resolvido.

No capítulo 1055 do mangá de One Piece, é revelado que Pluton, uma das Armas Antigas, está localizada em algum lugar abaixo do País de Wano.

Isso, por si só, é uma grande revelação, mas também indica que a localização de Uranus, outra das Armas Antigas, também pode ser revelada em breve.

One Piece caminha, aos poucos, para o seu final

Ao resolver este grande mistério, One Piece entra no caminho para o seu grande encerramento. Mas como sabemos, o mangá é conhecido por suas narrativas demoradas, então ainda pode levar um pouco de tempo.

Edições do mangá de One Piece são publicadas há décadas. No entanto, parece que a história pode terminar dentro dos próximos três anos.

Ao longo dos anos, One Piece se consolidou como uma das grandes franquias de mangá e anime. O mangá é um sucesso extraordinário de vendas, enquanto o anime consegue ótimos números de audiência em vários países ao redor do mundo.

One Piece, o anime, está agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.