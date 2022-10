Herói da DC expõe ridícula fraqueza do Batman

O Batman é o herói mais bem equipado da DC, e talvez, o mais persistente. Sendo um dos líderes da Liga da Justiça, ele é um dos únicos a não ter poderes, embora seja muito respeitado.

Além disso, ele também possui os pontos fracos de todos os heróis, tendo planos para neutralizar seus colegas caso um dia sejam controlados por uma mente maligna.

Na quinta edição de Batman: Fortress, os membros da Liga da Justiça estão desaparecidos e o Batman tenta se manter sem seus aliados.

No entanto, o Batman está em busca da Fortaleza da Solidão, após ter recrutado alguns membros, e acaba se deparando com a parceira de um outro herói que sabe de sua fraqueza.

A fraqueza do Batman é pior do que você pensa

Quando rastreava a Arqueira Vermelha em Star City, Batman é surpreendido por Emiko, que mira seu arco e flecha contra o Cavaleiro das Trevas (via ScreenRant).

O Batman não ficou intimidado e disse que o traje poderia parar até mesmo uma bala. A maior proteção do traje está no peitoral, principalmente no símbolo de morcego.

No entanto, Emiko revelou que o traje do Batman possui uma fraqueza muito ridícula, que seria capaz até mesmo de ser morto.

Segundo ela, conforme uma vez dito pelo Arqueiro Verde, Batman poderia ser derrotado com uma flechada na boca. Emiko conta que suas flechas perfuram até mesmo armaduras.

Essa afirmação de Emiko é simples, visto que quase nenhum inimigo sabe onde atirar em Batman, e se esquecem que há uma grande abertura na máscara.

Oliver Queen é o mais habilidoso com o arco, embora não seja tão habilidoso em luta como o Batman, mas ainda consegue demonstrar o quão é bom.

O Arqueiro Verde poderia muito bem derrotar o Batman, bem como Emiko, caso fossem rápidos o suficiente para atirar uma flecha contra sua boca.

Em uma luta corporal contra o Morcego de Gotham, pode ser muito difícil, porém, o arco e flecha dos personagens lhe dão uma grande vantagem.

