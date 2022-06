Herói da DC humilha Wolverine em um aspecto

O Wolverine, da Marvel, é conhecido por seu poderoso fator de cura, mas isso não é nada em comparação com o que um personagem da DC pode fazer.

Nos quadrinhos da DC, existe um herói muito pouco conhecido com o nome de Resurrection Man, que nunca teve grande destaque.

Continua depois da publicidade

Como o seu nome indica, Resurrection Man é capaz de ressuscitar momentos depois de ter morrido. Sempre que isso acontece, ele volta com um novo poder.

O problema nisso é que não existe como prever o poder que ele pode receber. É algo aleatório, embora tenha uma certa conexão com a maneira com que ele morreu.

Em um determinado momento, Resurrection Man recebeu um poder de cura que lhe permite se recuperar antes de morrer completamente.

Isso o ajuda a permanecer ainda mais longe da morte. Em outras palavras, o fator de cura do Wolverine não é nada em comparação com as habilidades do Resurrection Man.

Infelizmente, Resurrection Man não é um personagem muito usado pela DC. Na verdade, faz algum tempo que ele nem sequer aparece.

Filmes da DC podem ser assistidos pela HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.