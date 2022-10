Heróis da DC se unem com o maior vilão da Mulher-Maravilha

Dificilmente, os heróis da DC costumam se unir com seus inimigos, mesmo que seja uma ameaça tão constante quanto Darkseid querendo dominar o mundo. Há poucos momentos em que a própria Liga da Justiça trabalhou com seus adversários.

Na série animada Liga da Justiça Sem Limites, no último episódio, a equipe trabalhou junto com Lex Luthor e outros vilões, justamente para derrotar Darkseid e os parademônios.

Algumas vezes nos quadrinhos, os fãs puderam ver o Batman trabalhando com o Coringa, Superman junto de Lex Luthor, e até mesmo Superboy com o Esquadrão Suicida. O maior conjunto de heróis e vilões trabalhando juntos foi durante Crise nas Infinitas Terras.

Porém, a Mulher-Maravilha, que uma vez trabalhou com a Mulher-Leopardo, despreza totalmente um dos deuses gregos que quer derrubá-la. E justamente, esse mesmo tenta unir forças com os restantes heróis em DCeased.

Ares pode ajudar os heróis

O mundo de DCeased é uma das linhas do tempo mais sombrias da DC, na qual um experimento de Darkseid em um ciborgue, transformou a Equação Anti-Vida em um vírus capaz de infectar qualquer um que for exposto (via CBR).

Isso os corrompeu algumas figuras brutais e assassinas que espalhariam ainda mais a doença. Embora apenas alguns heróis tenham sobrevivido, uma cura foi desenvolvida para que os infectados possam retornar ao normal. Mas isso pode ser ainda mais difícil com o retorno do Darkseid zumbi.

Enquanto os heróis lamentam a perda da Mulher-Maravilha, e estão presentes em seu funeral, seu maior vilão, Ares, chega de repente.

Ares admite que não tinha intenção alguma de ferir nenhum dos heróis, ou mesmo arruinar o funeral da Mulher-Maravilha. Ele parece estar preocupado com o que está ocorrendo com o mundo dos mortais.

Trazendo os heróis reunidos para o Salão dos Deuses após ter sido confrontado, Ares revela seu código pessoal. Ele admite que o massacre que ocorreu durante a disseminação dos Arruinados não valeu de nada.

O vilão, também conhecido por ser o deus da guerra na mitologia grega, diz estar com medo da Guerra Final, escrita em um antigo registro histórico de um universo exterminado.

Ares diz que ao fundir a equação Anti-Vida com a própria morte, Darkseid desencadeou Erebos. Na mitologia, Erebos é uma divindade primordial, e na DC é uma grande ameaça aos heróis.

A versão do Ares da DC vem tendo algumas mudanças, em certos momentos, e muitas vezes exploram diferentes visões da mitologia grega.

Sua aparição com sua armadura azul relembra a passagem de George Pérez na série da Mulher-Maravilha, que viu Ares bater de frente com a Campeã das Amazonas. Ele realmente odeia os humanos, mas ainda despreza mais Zeus, seu pai, por ter criado uma raça de mulheres guerreiras.

Erebos é uma ameaça tão grande quanto o próprio Darkseid, e nem Ares pode ser capaz de impedir que esse perigo possa destruir o universo.

Mas, como um deus da guerra, ele possui as armas corretas para combater Erebos. Ares forneceu o arco de Apolo para o Arqueiro Verde, dando uma vantagem ao vigilante.

Ele ainda pode oferecer armas e armaduras para outros heróis, caso seja necessário. Vê-lo trabalhando junto das amazonas é algo um tanto inédito, e mostra o rumo sombrio que o universo da DC está tomando.

