História aclamada do Hulk ganha nova versão na Marvel

A Marvel anunciou uma nova versão de Planeta Hulk, história aclamada do personagem.

Funcionando como uma sequência, a editora revelou que Greg Pak, escritor da história original retorna para Planet Hulk: Worlbreaker (via ComicBook).

“Trabalhar em Planeta Hulk continua sendo uma das melhores experiências que já tive em contar histórias. Então foi uma grande emoção receber a ligação do editor Mark Paniccia me convidando a mergulhar de volta”, disse Pak.

“Estamos explorando grandes histórias emocionais que compensam os grandes temas do Hulk e da Cicatriz Verde que construí ao longo de muitos anos através de todas as minhas histórias do Hulk”, concluiu.

Veja a arte, abaixo.

A história da HQ

Segundo a Marvel, a história do quadrinho vai se passar depois de 1000 anos da trama original, no planeta Sakaar.

“Daqui a mil anos no planeta Sakaar, uma jovem de pele verde procura o lendário Cicatriz Verde para ajudar a salvar seu irmão de um grupo de cultistas apocalípticos. Mas qual Hulk ela encontrará? E depois todos esses anos, ele é realmente o Sakaarson, que nos salvará a todos – ou o Destruidor de Mundos, que nos destruirá?”, diz a sinopse.

Com cinco edições, a minissérie nova do Hulk terá o roteiro de Greg Pak, e artes de Manuel Garcia, Cam Smith e Chris Sotomayor.

O lançamento da primeira edição será em novembro, nos Estados Unidos.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.