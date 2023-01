Homem-Aranha: Doutor Octopus vira monstro de Dungeons & Dragons na Marvel

A Marvel costuma mudar seus vilões de tempos em tempos, revitalizando as ideias por trás deles. Mas não é todo dia que vemos um icônico antagonista do Homem-Aranha, o Doutor Octopus, transformando-se em um monstro que parece ter saído direto de Dungeons & Dragons (D&D).

Com sua primeira tentativa de quebrar o espírito de Peter Parker falhando espetacularmente, Chasm intensificou seu jogo em Amazing Spider-Man #17, de Zeb Wells, Ed McGuinness, Cliff Rathburn, Marcio Menyz e Joe Caramagna.

Continua depois da publicidade

Ele força o Homem-Aranha a enfrentar os Insidious Six (Sexteto Insidioso em tradução livre), uma equipe de demônios modelados à imagem do Sexteto Sinistro.

Enquanto a maioria dos membros da equipe vilanesca são essencialmente apenas leves alterações demoníacas dos inimigos mais mortais do Homem-Aranha, a versão do Doutor Octopus tem uma estranha semelhança com um famoso monstro de Dungeons & Dragons.

Versão demoníaca do Doutor Octopus vem direto de D&D

Como uma cabeça flutuante com uma quantidade desproporcional de olhos, o Doutor Octoball do Insidious Six é muito parecido com o Beholder, um dos monstros mais icônicos de D&D.

Com inteligência de nível genial, uma obsessão doentia com o controle e uma variedade de poderosas habilidades mágicas ligadas aos seus apêndices de marca registrada, o Beholder é um modelo perfeito para uma encarnação monstruosa de Otto Octavius.

Otto sempre foi conhecido por seu ego e tendência a se autoengrandecer, e o Beholder é essencialmente uma cabeça flutuante com um complexo de deus.

Embora as semelhanças físicas do Beholder com o Doutor Octopus sejam mais do que suficientes para torná-lo uma escolha óbvia de forma para sua contraparte infernal, sua obsessão compartilhada em estabelecer sua supremacia sobre os outros é o fator que cimenta sua conexão.

Amazing Spider-Man #17 está à venda agora pela Marvel Comics.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.