Homem-Aranha finalmente está desapegando de Mary Jane

No volume mais recente de O Espetacular Homem-Aranha, parece que Peter Parker está finalmente pronto para seguir em frente do seu interesse amoroso por Mary Jane.

Por conta de um pecado cometido por Peter seis meses antes de seu retorno como Homem-Aranha, Mary Jane agora está casada com outra pessoa e tem uma família.

Continua depois da publicidade

Por conta desse fato, Parker está pronto para seguir em frente, com ninguém menos que Felicia Hardy, a Gata Negra, uma decisão que deve ser positiva para as histórias futuras do Teioso.

Durante os quase 60 anos das revistinhas do Homem-Aranha, Peter e MJ já tiveram muitas idas e vindas. E agora parece que a Marvel vai abandonar esse amor por um tempo, mesmo que antes dessa infelicidade Peter e Mary Jane estivessem quase casados.

Mesmo com MJ nem querendo mais conversar com Peter, ainda é impressionante a iniciativa do Homem-Aranha de chamar Felícia para um encontro em O Espetacular Homem-Aranha #11. A personagem pode ter tido um passado complicado, mas hoje esta se tornando uma anti-heroína no Universo Marvel.

O histórico de flertes entre os dois já é antigo, e com Peter finalmente solteiro, seguir por esse caminho finalmente criará uma história de amor entre os dois, algo muito esperado pelos fãs.

O convite sem jeito de Peter trouxe novos ares para o Homem-Aranha

O fato da Gata Negra estar esperando que o Homem-Aranha deixe novamente clara a distância entre eles, mostra um pouco de como o passado do possível novo casal é complicado.

Porém, agora, o Peter tem motivos para quebrar os antigos padrões e realmente tentar fazer dar certo com Felícia, algo novo para as histórias do herói após tanto tempo atrás de Mary Jane, dando um momento de respiro para os fãs, pelo menos por enquanto.

A Gata Negra merece mais que ser apenas um prêmio de consolação para Peter. Mesmo com o herói parecendo querer um novo começo com a garota, o tempo vai dizer se Felicia dirá sim ao convite e eles poderão ter uma chance.

De qualquer forma, ver Parker pronto para seguir em frente é uma renovação muito bem vinda nos quadrinhos do Homem-Aranha. Nos Estados Unidos O Espetacular Homem-Aranha já está a venda.

Sobre o autor Gabriel Soldeira