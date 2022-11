Homem de Ferro é o novo Mago Supremo da Marvel

A posição de Mago Supremo, que muitas vezes está com Doutor Estranho, não é mais dele. A Marvel definiu que o Homem de Ferro agora herda esse título nos quadrinhos.

Na terceira edição de Midnight Suns, Wolverine abre caminho para um torre dentro da Dimensão da Trevas, procurando um caminho de volta para a realidade.

Após se encontrar com os Filhos de Mhuruuks e derrotar as criaturas, a equipe descobre que os monstros estavam guardando uma porta mágica.

É revelado que as criaturas estavam mantendo o Mago Supremo, que é Tony Stark, algemado dentro de um local. Blade revela que gostaria de uma variante do Doutor Estranho do que do Stark, mas o herói acaba ajudando a equipe.

Embora os heróis tenham ficado surpresos e decepcionados por ver o rosto de Stark como Mago Supremo e não o Doutor Estranho, ele acaba sendo muito importante (via ScreenRant).

O Mago Supremo forja uma armadura para a equipe, o que permite os heróis passarem pelos vapores de Valtorr, para que possam encontrar sua realidade.

Sem a ajuda de Stark, eles teriam poucas chances de escaparem da Dimensão das Trevas, e agora possuem o equipamento necessário para enfrentar uma ameaça mágica.

A equipe formada por Wolverine, Nico Minoru, o Spirit Rider, Blade e Magia, teve uma intensa batalha contra Lorde Valtorr e seu exército.

No entanto, com uma nova armadura para os heróis, Stark prova que pode ser útil até mesmo em uma realidade alternativa.

Agora, a equipe tem uma grande chance de vencer a batalha mágica e escapar todos com vida, para voltarem ao mundo real.

