Importante personagem homem da Marvel está grávido

Um dos mais importantes personagens das histórias da Marvel, acabou de engravidar de forma muito estranha nos quadrinhos.

A editora revelou uma nova história do mercenário Deadpool, que nos cinemas é interpretado pelo ator Ryan Reynolds.

No entanto, o novo quadrinho vai apresentar o Deadpool grávido, algo inédito na história do personagem, mas não da Marvel (via Screen Geek).

Nas histórias da editora, Eddie Brock, o Venom, engravidou na edição 164 do título mensal de Venom. Não é a primeira vez que um personagem masculino vai dar luz a algum ser.

Veja a capa, abaixo.

Gravidez indesejada do Deadpool

“O mundo sabe que Wade Wilson é um dos principais mercenários/assassinos do Universo Marvel, mesmo que ele seja simultaneamente o mais irritante… Agora, ele tem 48 horas para matar um dos supervilões mais famosos do mundo. Único problema? Ele foi sequestrado, e algo estranho está crescendo dentro dele”, diz a sinopse.

Alyssa Wong e Martin Coccolo formam a equipe criativa da nova série mensal de quadrinhos do Deadpool.

O lançamento da primeira edição vai acontecer no dia 2 de novembro, nos Estados Unidos.

