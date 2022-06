Inusitada história mostra que Thanos é pior do que os fãs pensam

Thanos é um dos maiores vilões do Universo Marvel. Diferente do que muitos podem pensar, os seus objetivos não se resumem apenas a coletar as Joias do Infinito para a sua Manopla.

Thanos já cometeu alguns atos de maldade de maneira incompreensível, como um típico vilão de histórias em quadrinhos.

Continua depois da publicidade

Uma história particularmente inusitada aconteceu em Thanos Annual #1, durante um enredo chamado “What To Get From The Man Who Takes Everything”.

Nessa história, os fãs acompanham a jornada de um homem comum chamado David, que pode ser uma das pessoas mais azaradas do mundo.

Em todos os seus aniversários, David é visitado por Thanos, que toda vez comete algum ato de crueldade.

No aniversário de cinco anos, David teve seu pai assassinado por Thanos. Quando David completou 16 anos, o Titã Louco fez com que a sua namorada terminasse o relacionamento com ele.

Thanos não se importa se David vive ou morre. O Titã Louco simplesmente retorna a cada aniversário para assombrá-lo e causar problemas.

Essa história em quadrinhos teve um estilo cômico e, portanto, não deve ser tão levada a sério pelos fãs.

No entanto, uma coisa que ela prova é que Thanos pode ser mais cruel do que as pessoas pensam.

No cinema, Thanos teve interpretação de Josh Brolin.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.