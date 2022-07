Justiceiro ganha superpoderes na Marvel; veja

O Justiceiro sempre foi um dos heróis mais violentos da Marvel, comumente não poupando seus inimigos com suas armas de fogo. Agora, ele ganhou poderes nos quadrinhos da editora.

Frank Castle recentemente renunciou ao uso de armas de fogo para uma nova vida, como o líder do culto conhecido como O Tentáculo.

Isso mesmo, o Justiceiro trocou suas armas por espadas e seu logotipo foi trocado por um novo nessa nova fase do personagem, como aponta o ComicBook.

No entanto, com quatro edições na nova revista do Justiceiro, já foi feita uma grande mudança na história de fundo do personagem. O escritor Jason Aaron fez algo que altera o personagem em um nível fundamental, agora ele tem super poderes.

Quando confrontado por Lord Deathstrike e Lady Bullseye, depois de ser atacado algo acontece, um relâmpago, uma energia vermelha, começa a emanar dele.

Castle aproveita a energia e a usa para destruir totalmente Lord Deathstrike, resultando em Lady Bullseye se curvando e acreditando em seu poder.

Veja abaixo.

Nova fase do Justiceiro

Vale a pena notar que, depois que ele ganhou esses super poderes, Frank se encontra em uma posição precária, que parece implicar que ele já está ligado ao Tentáculo.

Se esse for o caso, um Frank Castle superpoderoso retornando ao próprio Universo Marvel pode ser um grande problema.

“O Justiceiro é realmente o Punho da Besta e o Predestinado Grande Assassino do Tentáculo? Ou ele não é nada mais do que um prisioneiro de suas mentiras? E se há uma coisa que Frank Castle nunca foi particularmente bom em ser… é um prisioneiro”, diz a sinopse da revista.

O Justiceiro #4 chega às lojas, nos EUA, em 10 de agosto de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.