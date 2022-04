Kang é o novo Homem de Ferro da Marvel

Kang, o Conquistador virou o Homem de Ferro? Entenda melhor essa história!

Kang, o Conquistador, identidade heroica de Nathaniel Richards, é conhecido por se esconder em diferentes linhas temporais, e na edição 267 dos quadrinhos de Vingadores o vilão apresentou uma de suas variantes que, usando a armadura do Homem de Ferro, conseguiu matar todos os Vingadores e o presidente dos Estados Unidos.

A história de Kang, o Conquistador, aliás, não deixa de estar conectada com a do Homem de Ferro, já que em sua juventude baseou sua própria armadura na do Homem de Ferro, quando ele ainda era o Rapaz de Ferro.

Essa versão de Nathaniel Richards foi muito importante para os Jovens Vingadores, onde pode trabalhar ao lado de Hulk, Patriota, Gavião Arqueiro e outros, mas acabou se transformando em um vilão.

Mais sobre a história de Kang

A HQ Vingadores #267, de Roger Stern, John Buscema, Tom Palmer, Jim Novak e Christie Scheele, expandiu o multiverso de variantes do vilão, apresentando uma história notável dos Vingadores. O Homem de Ferro falso entra a eles um presente que, quando aberto, desencadeia uma explosão nuclear que mata todo, exceto a si mesmo.

Mas não é Tony Stark que sai da armadura do Homem de Ferro, e sim Kang, o Conquistador, que acredita estar prestes a conquistar a Terra.

No entanto, o Conselho de Kangs entra em cena para criticar suas atitudes e, como punição, o Kang que matou os Vingadores é morto por suas próprias variantes. Sua ambição cega foi sua maior fraqueza.

O plano, portanto, não foi tão bom assim: como o Conselho de Kangs disse, não há como governar um planeta que foi destruído. Ainda mais quando suas atitudes o levam à morte.