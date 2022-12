Liga da Justiça possui uma arma secreta para derrotar o Superman

O Superman é um dos personagens mais poderosos da DC, e um dos membros mais fortes da Liga da Justiça. Os heróis estão certos em temer, caso um dia ele se torne contra eles. No entanto, a equipe tem uma arma secreta para derrotar o Homem de Aço.

Mesmo com fraqueza contra a kryptonita e magia, o Superman pode ser derrotado por alguém ainda muito mais poderoso.

Em Tales of the Corps: Superman-Prime, o vilão Superboy Prime lida com todos os heróis de várias gerações na Terra-Prime, a principal dentre todas (via ScreenRant).

Os heróis correm contra o tempo para salvar o universo, enquanto Superboy Prime resiste até o sol nascer, momento em que estará ainda mais poderoso.

Durante uma tentativa de salvar o universo, o Nuclear é questionado se ele pode sintetizar kryptonita, e ele diz que sim. No entanto, o Superboy Prime é invulnerável à kryptonita da Nova Terra.

Nuclear é a grande arma da equipe

O Nuclear é um dos personagens mais poderosos da DC, e não é à toa que também é a arma secreta da Liga da Justiça contra o Superman.

Graças à capacidade do Nuclear de transmutar qualquer coisa de uma fora para outra, o Superman poderia correr perigos contra o herói.

A kryptonita é a maior fraqueza do Superman, com magia vindo logo em seguida. Caso o personagem seja exposto ao material radioativo, ele fica com os poderes enfraquecidos e chega até mesmo a poder perdê-los momentaneamente.

Embora o Nuclear possa não ser páreo para a força do Homem de Aço, ele poderia facilmente usar seu truque, como tentou contra o Superboy Prime.

