Maior arma do Batman é liberada pela DC

O Batman tem uma longa história na DC Comics e, com cada novo roteirista, a abordagem que a editora dá para o herói muda um pouco. Na nova fase do personagem nos quadrinhos, vimos a maior arma dele sendo liberada.

Chip Zdarsky mostrou que o maior poder do Batman como um super-herói vai além de qualquer outra ferramenta: o medo.

Continua depois da publicidade

Começando com o novo Batman #125 , Chip Zdarsky está assumindo como roteirista da série em andamento da DC. Juntando-se a Jorge Jiménez, Zdarsky provou estar bem equipado para o trabalho.

Depois de apenas uma única edição, Zdarksy já conseguiu capturar o que torna Batman tão cativante como vigilante: sua capacidade de causar medo nos criminosos de Gotham.

Embora os supervilões naturalmente representem um desafio maior, o Cavaleiro das Trevas deve ser aterrorizante para o criminoso comum, um conceito que às vezes pode ser perdido, dado o quão proeminente o Batman é na cultura pop.

No entanto, Batman # 125 apresenta várias instâncias em que Batman é absolutamente assustador, falando das sombras antes de atacar um bandido, que nada mais é do que presa do predador que é o Cavaleiro das Trevas.

Veja um exemplo, abaixo.

DC finalmente explica por que Batman não usa arma

A DC ofereceu diferentes explicações para o Batman não usar armas com o passar dos anos. A maioria dessas explicações se relaciona com a maneira com que os pais de Bruce Wayne morreram.

Uma nova explicação chega em Batman: The Knight #6, história em quadrinhos que tenta explorar a origem desse pensamento de Bruce Wayne.

No enredo, Bruce Wayne passa pela última fase de seu treinamento antes de se tornar o Batman. Isso envolve uma atividade com aquele que é descrito como o “maior atirador do mundo”.

Bruce não gosta dessa experiência, porém. Acontece que isso faz com que o trauma de seus pais sendo assassinados a tiros volte de maneira muito vívida.

Também há algo que assusta o personagem: ele é surpreendentemente bom com tiros. Bruce comenta sobre isso enquanto pratica atirando em objetos em uma floresta.

“Eu não posso tirar uma vida. E não posso usar armas em ninguém porque, Deus me ajude… sou bom nisso”, comenta Bruce Wayne.

Batman: The Knight #6, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

Sobre o autor Redação