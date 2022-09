Maior inimigo do Superman deveria ser quem você menos imagina

O Superman possui uma galeria de vilões imensa, e é um dos personagens com os inimigos mais emblemáticos dos quadrinhos. Um deles é Lex Luthor, que por sua vez, é seu maior arqui-innimigo em toda a sua história.

Luthor está presente em todas as mídias do Homem de Aço, seja ela um quadrinho, filme, série, ou até mesmo algum jogo. Mesmo sem poderes, sua presença política e inteligência, muitas vezes, chega a intimidar o Superman.

Continua depois da publicidade

O fácil acesso para obter kriptonitas e armas, bem como todo o aparato tecnológico de sua empresa, faz com que Luthor seja um rival à altura. Mas, não tão perigoso para o mundo como Brainiac ou Darkseid.

Porém, Luthor, Darkseid ou Brainiac não são os maiores inimigos do Superman. O maior rival do guardião de Metropolis é alguém que ninguém nunca chegou a imaginar.

A rivalidade com um general do exército

Em Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, o Superman está ao lado do governo dos Estados Unidos como um herói para a nação americana. Ele chega a enfrentar o Batman, após o pedido do presidente Ronald Reagan, para cumprir a lei contra os vigilantes.

Por sua vez, no quadrinho Entre a Foice e o Martelo, ele é um socialista que seguia ordens de Josef Stalin, o supremo líder da União Soviética. Porém, ele se cansou e se tornou alguém tão pior quanto Stalin, chefiando o país contra o capitalismo americano.

A questão é que o Superman está sempre envolvida em política, queira ele ou não. E Superman & Lois trata isso muito bem, tanto na primeira quanto na segunda temporada.

Na segunda temporada, o começo é conturbado, pois o Superman salvou um submarino da Coreia do Norte, governo socialista e rival dos Estados Unidos. Isso acabou desagradando as altas patentes do exército americano, e até mesmo do governo.

Mas, o real inimigo ainda estava na primeira temporada: Samuel Lane, seu sogro. A série mostra que ele, mesmo confiando no Superman para algumas questões, possui planos de contingência contra Kal-El. E isso foi mostrado ainda nos quadrinhos, destacando o quão baixo o general pode ser.

O pai de Lois Lane, durante a edição 884 de Superman, foi acusado pela filha por destruir o sistema de esgoto de Metropolis. Ela estava trabalhando em um artigo, e revelaria o que seu pai fez na cidade (via ScreenRant).

Sempre atento, o general soube da tentativa de Lois acabar com sua reputação, e acabou pedindo para que alguns agentes do governo fossem buscá-la para uma conversa.

Em uma parte da conversa, o general Lane, que está com o notebook de sua filha, diz que o artigo a faz ser uma inimiga para ele. Sem pensar duas vezes, ele atira contra o laptop, para a surpresa e espanto da jornalista.

O jeito de Sam amar Lois é muito diferente do jeito que os pais adotivos de Clark o amam. O que impede o general de fazer com que sua filha seja sua inimiga, é a relação familiar que possui. Para ele, o dever vem antes do amor e responsabilidade com Lois.

Lois é a maior jornalista e repórter investigativa da DC, e isso a torna um alvo fácil para diversos inimigos. A decisão do general Lane só mostra o quão baixo ele pode ir para atingir o Superman da pior forma possível. Ele poderia realmente matar sua filha, se fosse necessário, mas talvez, o amor que ele sente por ela o impeça de cometer essa atrocidade.

Ainda assim, Luthor é um dos mais detestáveis inimigos do Escoteiro, e vê diversas formas de derrotá-lo. Mas, ele nunca demonstrou o quão longe pode ir para afetar de vez a sanidade do Superman, como o general Lane já mostrou. No entanto, se Luthor descobrisse que Clark Kent é o super-herói, poderia ao menos cogitar a morte de Lois.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.