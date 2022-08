Marvel confirma o grande segredo por trás de Vingadores: Guerras Secretas

Vingadores: Guerras Secretas foi anunciado como encerramento da Saga do Multiverso no Universo Cinematográfico Marvel. O que nem todos sabem é que a história em quadrinhos original foi criada com um propósito muito específico.

Escrito por Jim Shooter e ilustrado por Mike Zeck, o Guerras Secretas original foi uma história de doze edições, que colocou os maiores heróis da Marvel contra seus vilões mais vis no misterioso Battleworld, tudo a mando do Beyonder.

A série foi um sucesso comercial, e os impactos da HQ, como o traje preto alienígena do Homem-Aranha (que se tornou Venom) ainda podem ser sentidos até hoje. No entanto, a série tinha outro propósito: vender brinquedos.

No início de 1980, a Kenner lançou a linha de brinquedos Super Powers, com personagens da DC Comics.

A principal rival de Kenner, a Mattel, então fechou um acordo com a Marvel Comics para criar sua própria linha de brinquedos, com um pedido: que a editora criasse um quadrinho, usando as palavras “secreta” e “guerra” no título. Essas palavras foram bem testadas em grupos focais.

Três linhas de brinquedos foram produzidos para essa coleção em meados da década de 1980. Agora, o roteirista Al Ewing e o artista Javier Rodriguez fazem referência a esta amada linha de brinquedos.

Segredo de Guerras Secretas é revelado

Uma nova equipe de Defensores é confrontada por diversos Beyonders. Esses Beyonders contam não apenas sua história, mas toda a história do multiverso da Marvel, que remonta ao Primeiro Firmamento.

O Beyonder responsável por Guerras Secretas relata os eventos dessa série, dizendo aos Defensores que ele veio ao universo real quando criança e foi “instantaneamente corrompido”.

O Beyonder continua dizendo “imagine um bebê infinito, aprendendo apenas com comerciais de TV para figuras de ação”.

Os designs de personagens vislumbrados na história do Beyonder refletem os usados ​​na linha de brinquedos Guerras Secretas. A grande torre em que o Doutor Destino está é uma réplica perfeita da que foi lançada como parte da coleção de brinquedos.

Com isso, a Marvel, enfim, confirma que Guerras Secretas surgiu como uma forma de vender brinquedos.

