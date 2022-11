Marvel confirma quem é o amor da vida do Wolverine

A Marvel finalmente confirmou quem é o amor da vida do Wolverine. É a sua companheira dos X-Men, Jean Grey!

Wolverine teve vários interesses amorosos ao longo dos anos. Mas o que ele sente por Jean Grey sempre pareceu diferente, mesmo que tenha alguns problemas.

Em X Lives of Wolverine #1 (via Screen Rant), Wolverine reforça o seu carinho por Jean Grey. Ele menciona que ela o conhece melhor do que ninguém, e talvez o ame mais do que ninguém.

Isso indica fortemente que Jean Grey permanece como o maior amor da vida do Wolverine. Ou pelo menos é nisso que o anti-herói da Marvel acredita.

Uma relação complicada

A relação de Wolverine com Jean Grey é… complicada. Jean Grey muitas vezes é abordada como namorada do Ciclope, com os sentimentos de Wolverine por ela sendo constantemente não correspondidos.

Algumas histórias indicaram que Jean Grey também sentia algo por Wolverine. Mas ela raramente se entregou a esses sentimentos.

O triângulo amoroso entre Wolverine, Jean Grey e Ciclope permaneceu complicado por anos, até que a Marvel ousou e, nos últimos anos, os três personagens estiveram envolvidos em uma mesma relação, o que curiosamente deu certo.

Como estamos falando de quadrinhos, é possível que tudo mude de uma hora para outra. Mas quando se trata de Wolverine, parece que seu amor por Jean Grey existirá para sempre.

X Lives of Wolverine #1, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

