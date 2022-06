Marvel está destruindo a reputação dos Vingadores; veja como

Os Vingadores são conhecidos como os “Heróis Mais Poderosos da Terra” dentro do Universo Marvel.

Como equipe, eles podem ser imbatíveis, mas a sua reputação não é mais a mesma. Na verdade, a Marvel vem mostrando que os Vingadores apresentam limitações que as pessoas não imaginavam.

Isso é demonstrado através de uma história dos Vingadores Selvagens, uma espécie de ramificação da equipe da Marvel.

Em Savage Avengers #2, os Vingadores Selvagens são divididos em pequenos grupos ao serem transportados para uma época distante no passado.

No entanto, quando estão divididos dessa maneira, os Vingadores Selvagens são facilmente derrotados.

As grandes limitações dos Vingadores Selvagens

Os X-Men já provaram no Universo Marvel que podem trabalhar bem quando são divididos em grupos menores, mas o mesmo parece não acontecer com os Vingadores, pelo menos não no caso dos Vingadores Selvagens.

Os Vingadores Selvagens até são capazes de salvar o dia, mas apenas quando todos estão juntos novamente.

É uma limitação muito básica para uma equipe tão importante, mostrando que os Vingadores Selvagens ainda precisam melhorar em diversos aspectos.

Savage Avengers #2, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

