Marvel está transformando o Justiceiro no novo Cavaleiro da Lua; entenda

O Justiceiro está se tornando cada vez mais parecido com o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos da Marvel.

Nos novos quadrinhos do Justiceiro, a Marvel basicamente o transforma no novo Cavaleiro da Lua, ainda que não de maneira literal, é claro.

Punisher #3 revela que o Justiceiro está servindo ao personagem Ares, o Deus da Guerra. A ironia é que os dois também estão de lados opostos.

A relação funciona de maneira parecida com a do Cavaleiro da Lua com Khonshu. É um paralelo que é impossível de ignorar.

Obviamente, como as coisas estão sempre mudando nos quadrinhos, resta saber por quanto tempo essa dinâmica entre Justiceiro e Ares continuará.

Punisher #3 já está à venda nos Estados Unidos.

