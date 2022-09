Marvel exagera e torna Ultron ainda mais poderoso

Ultron é um dos vilões mais icônicos da Marvel e já lutou contra os Vingadores em diversas ocasiões. Agora, a editora tornou o personagem ainda mais poderoso.

A tentativa dos Vingadores de conter Ultron acaba de liberar uma de suas formas mais poderosas de todos os tempos. O Ultron Pai de Todos foi libertado no Universo Marvel.

Em Homem-Formiga #3, Scott Lang auxilia os Vingadores na tentativa de enviar Ultron, preso dentro de um caixão de Vibranium com magia Asgardiana mantendo-o ainda mais contido, para o Microverso.

No entanto, depois de receber uma visita inesperada do Formiga Negra, Ultron emerge em sua nova forma aterrorizante.

Ultron tem sido um dos vilões mais poderosos do Universo Marvel, já que os experimentos de Hank Pym acabaram criando um adversário mortal para os Vingadores, que se tornou uma de suas maiores ameaças de todos os tempos.

Mais recentemente, Ultron se fundiu com Hank Pym para criar uma nova raça de híbridos humanos/robôs, mas acabou sendo parado pelo Homem de Ferro e os Vingadores e ficou preso dentro de um caixão de Vibranium com runas Asgardianas para mantê-lo preso enquanto descobriam uma solução para acabar com ele.

Agora, Ultron foi libertado do caixão, enquanto assume a forma poderosa do Ultron Pai de Todos.

Aterrorizante nova forma de Ultron

Em Homem-Formiga #3 de Al Ewing, Tom Reilly, Jordie Bellaire e Cory Petit, os Vingadores decidem que a melhor maneira de impedir Ultron de ser libertado de seu caixão de Vibranium é enterrá-lo profundamente no Microverso.

Eles pedem ajuda ao Homem-Formiga de Scott Lang e, apesar de não respeitá-lo como deveriam, ele concorda em transferir a combinação Ultron-Hank Pym para seu laboratório para fazê-lo desaparecer.

No entanto, conforme o Homem-Formiga e Cassie Lang tentam colocar Ultron no Microverso, o Formiga Negra chega, e o vilão revela que Ultron tem falado com ele. Formiga Negra atira no caixão com o Raio de Envelhecimento de Pym, envelhecendo o caixão um milhão de anos, o que liberta Ultron quando o Vibranium se desfaz, liberando o Pai de Todos Ultron no Universo Marvel.

Ao envelhecer Ultron e seu caixão um milhão de anos no futuro, o Formiga Negra parece ter criado uma nova versão do vilão que de alguma forma usou runas Asgardianas e Vibranium para se tornar um deus.

O vilão tem uma nova forma aterrorizante, pois ele usa uma armadura semelhante à asgardiana.

Resta ver o que o novo Ultron é capaz de fazer, já que ele teve um milhão de anos para potencialmente se unir aos feitiços asgardianos que o mantinham contido.

