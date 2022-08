Marvel já revelou o Hulk mais assustador: o Wolverine

Hulk pode ser um dos heróis mais fortes e assustadores da Marvel, mas quando o Wolverine é submetido aos raios gama, tudo muda de figura.

A mudança veio como parte do evento World War Hulks, no qual grandes heróis da Marvel, incluindo Homem-Aranha, Homem de Gelo e o Coisa, ganharam novas formas e poderes gigantescos a partir de uma dose de radiação mortal.

Nascido em meados de 1800, Wolverine teve uma vida cheia de intenso sofrimento e escuridão. Trabalhando para o programa Arma X transformando inocentes em armas, Wolverine foi torturado, submetido a experimentos e lavagem cerebral, juntando-se aos X-Men com a intenção secreta de matar Charles Xavier.

Felizmente, o Professor X ajudou Wolverine a se libertar de sua programação, e ele se tornou um verdadeiro herói, usando a raiva nascida de todo o seu sofrimento para alimentar sua busca para proteger os inocentes e punir os culpados.

Em Hulk #21, de Jeph Loeb e Ed McGuinness, os planos secretos do Hulk Vermelho dão errado, banhando os maiores heróis da Marvel em radiação. Cada um desses heróis cresce em uma nova forma, ganhando um poder incrível tão extremo que os matará em um dia, a menos que sejam transformados novamente.

Ao contrário das mutações gama usuais, os heróis não necessariamente se tornam manifestações de seus desejos ocultos, mas se transformam para possuir versões mais extremas de seus poderes – por exemplo, Ciclope cresce vários olhos para aprimorar suas explosões ópticas, e Wolverine se torna uma monstruosidade selvagem com garras gigantescas e serrilhadas.

Hulk assustador

Wolverine inicialmente ataca o Hulk Vermelho, capaz de quebrar a pele do herói indestrutível com seus gigantescos sabres revestidos de adamantium.

Mais tarde, em World War Hulks: Captain America vs Wolverine, de Paul Tobin e Jacopo Camagni, o Hulk Wolverine enfrenta o Hulk Capitão América (Bucky Barnes, o ex-Soldado Invernal).

Logan é motivado pela tortura do Soldado Invernal em um ponto anterior de suas vidas, e admite que é bom liberar sua raiva contra um alvo merecedor, dizendo: “Isso me lembra os velhos tempos. Não apenas como em Chicago. Mas quando eu era selvagem. É uma sensação boa. Essa raiva é como a namorada que eu nunca deveria ter deixado.”

Não são apenas as garras de Wolverine que são aprimoradas – sua velocidade e força são aumentadas, e ele revela que seus sentidos agora são tão aguçados que ele “pode ​​literalmente cheirar cada movimento do Capitão”.

Em última análise, no entanto, a raiva alimentada por gama é o teste perfeito do heroísmo de Logan, e ele acaba sendo capaz de dominar seus impulsos animalescos. Os poderes aprimorados de Wolverine permitem que ele derrube Hulk Bucky, mas em vez de acabar com o oponente, ele poupa o herói, escolhendo sua humanidade sobre o poder bruto de sua nova forma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.