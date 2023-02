Marvel praticamente transforma Venom em Ash de Evil Dead

Na última edição de Venom, da Marvel, a mais nova evolução de Eddie Brock como o Rei de Preto acaba de receber um upgrade realmente ridículo.

Eddie foi manipulado e acabou sendo transformado no monstruoso Bedlam, a próxima iteração do Rei de Preto. No entanto, ele agora está armado de uma forma verdadeiramente cômica.

Na revista Venom #16 de Al Ewing e Bryan Hitch, Dylan Brock conhece seu pai em batalha como o mais novo Protetor Letal da Marvel.

Tendo recrutado Normie Osborn como o novo Duende Vermelho, Dylan pretende usar seus novos poderes como Codex para libertar o Venom original de seu ciclo temporal vicioso de evoluções.

Nesse ciclo, ele acabará se tornando Meridius, um Rei das Trevas de Preto, que procura matar os Brocks e o simbionte Venom em si.

Venom vira Ash Williams de Evil Dead

É nesse meio que Eddie Brock alcança seu visual mais absurdo até agora. Ele assume a forma de um simbionte vermelho gigante com uma motosserra no lugar de uma das mãos.

Dito isto, o jovem Normie Osborn certamente acha que a motosserra é muito legal. Apesar de sua natureza orgânica, Bedlam prova que se comporta exatamente como uma motosserra mecânica faria com lâminas rotativas e tudo mais.

Como tal, Eddie Bock realmente se tornou a versão simbionte de Ash Williams de Evil Dead.

Felizmente, o Duende Vermelho não precisa lutar contra Bedlam por conta própria por muito tempo, já que tanto o Venom de Dylan quanto a Ms. Marvel logo se aproximam para dar uma mãozinha.

Venom #16 já está à venda pela Marvel Comics.

