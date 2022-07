Marvel promete a maior saga na História dos Vingadores

A fase de Jason Aaron frente aos Vingadores será concluída de forma épica, prometeu a Marvel durante a San Diego Comic-Con. A saga reunirá os heróis da editora de diferentes épocas para uma batalha grandiosa.

A série Vingadores de Jason Aaron operou em uma escala maior do que nunca, estabelecendo um conflito que transcende o tempo e o espaço.

Continua depois da publicidade

Começou com a chocante introdução dos Vingadores de 1.000.000 aC , um grupo que incluía Odin, o Pai de Todos, e o primeiro anfitrião da Fênix. Desde então, ele se expandiu no tempo e no espaço, apresentando heróis esquecidos do passado e Vingadores de linhas do tempo alternativas.

Mas também colocou os Vingadores cara a cara com novas ameaças aterrorizantes. Agora está claro que Mephisto está tramando um plano para conquistar o próprio multiverso.

Ele reuniu os Mestres do Mal Multiversais, que estão destruindo os Vingadores em inúmeras linhas do tempo diferentes.

Eles estão atualmente lançando ataques aos Vingadores de 1.000.000 AC, e se eles conseguirem destruí-los, toda a história será mudada. Está estabelecendo uma colisão épica que decidirá o destino do próprio multiverso.

Saga épica

O painel Next Big Thing da Marvel na San Diego Comic-Con revelou (via ScreenRant) que a guerra final entre as forças de Mephisto e os Vingadores começará em novembro de 2022 no evento Avengers Assemble.

Isso será lançado com um one-shot, Avengers Assemble Alpha, de Jason Aaron e Bryan Hitch. De acordo com a Marvel, isso unirá a atual equipe dos Vingadores, o exército multiversal de super-heróis de Avengers Forever e os Vingadores de 1.000.000 a.C. em uma saga épica.

A Marvel divulgou uma sinopse oficial provocando uma guerra no tempo:

“Ao longo do tempo e nos cantos mais distantes do Multiverso, os Heróis Mais Poderosos de Todas as Terras estão se reunindo como nunca antes para uma batalha além de todas as imagens. Uma guerra que nos levará desde os primórdios pré-históricos de uma Terra sob ataque dos maiores vilões que já viveram até a torre de vigia que fica no coração sombrio de todos e sempre, onde um exército de um mal sem precedentes agora se levanta. A maior saga dos Vingadores da história da Marvel começa agora”.

Avengers Assemble Alpha será lançado em novembro de 2022, nos EUA.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.